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İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.05.2024 18:14
Meteoroloji uyardı. İstanbul'da bu akşam ve yarın kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Son durumu A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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