Meteoroloji 15 ili uyarmıştı! İstanbul’da sağanak başladı!

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyordu. İstanbul sağanak yağışın etkisi altında kaldı. Vatandaşların yağışın ne kadar süreceğini merak ediyor. A Haber muhabiri Barış Türel İstanbul'da havanın son durumunu aktardı.

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