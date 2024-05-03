03 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Beyoğlu’nda 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polise yakalanınca dehşet saçtı: Polis havaya ateş açtı

Beyoğlu’nda 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polise yakalanınca dehşet saçtı: Polis havaya ateş açtı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.05.2024 19:12
Beyoğlu’nda 15 yaşındaki ehliyetsiz çocuk, polis ekipleri tarafından yakalanınca olay yerine gelen yakınları, polise saldırgan tavırlar sergiledi. Kalabalığın uyarıları dinlememesi üzerine polis havaya bir el ateş ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ehliyetsiz sürücü polise yakalanınca dehşet saçtı!
Ehliyetsiz sürücü polise yakalanınca dehşet saçtı!
Seçil Erzan davasında flaş gelişme!
Seçil Erzan davasında flaş gelişme!
175 milyonluk büyü vurgunu! A Haber sahte büyücünün lüks binasını görüntüledi
175 milyonluk büyü vurgunu! A Haber sahte büyücünün lüks binasını görüntüledi
İstanbul’da kuvvetli yağış bekleniyor
İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor
Sağanak sonrası su baskını! Yollar göle döndü
Sağanak sonrası su baskını! Yollar göle döndü
Anne ayı ve yavrusu fotokapana yakalandı
Anne ayı ve yavrusu fotokapana yakalandı
Kapalıçarşı’nın antika teşbih dükkanı
Kapalıçarşı’nın antika teşbih dükkanı
Kalp masajı yapılan kuş hayata döndü
Kalp masajı yapılan kuş hayata döndü
Şanlıurfa’da Kelaynak üretim tesisi!
Şanlıurfa'da Kelaynak üretim tesisi!
Denizlerde istilacı tür tehlikesi!
Denizlerde istilacı tür tehlikesi!
Başıboş köpek dehşeti! Onlarcasını telef ettiler
Başıboş köpek dehşeti! Onlarcasını telef ettiler
Saniye saniye dehşet kamerada
Saniye saniye dehşet kamerada
Daha Fazla Video Göster