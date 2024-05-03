Beyoğlu’nda 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polise yakalanınca dehşet saçtı: Polis havaya ateş açtı

Beyoğlu’nda 15 yaşındaki ehliyetsiz çocuk, polis ekipleri tarafından yakalanınca olay yerine gelen yakınları, polise saldırgan tavırlar sergiledi. Kalabalığın uyarıları dinlememesi üzerine polis havaya bir el ateş ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

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