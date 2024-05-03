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Malatya’da firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı!

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Giriş: 03.05.2024 19:52
Güncelleme:03.05.2024 19:53
Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranması bulunan kişilere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu “Hükümlü veya tutuklunun kaçması, 6136 SKM, Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme” ile 3 farklı “silahla tehdit” toplamda 6 farklı suçtan aranan ve 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.A.’nın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçmaya çalışan O.A. yatak odasında bulunan ebeveyn banyosunun havalandırma kısmında yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen O.A.’nın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.
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