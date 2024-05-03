03 Mayıs 2024, Cuma
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Siirt'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli dolu yaklaşık 10 dakika sürdü. Dolu yağışından dolayı bölgede ekili olan bahçeler zarar gördü. Dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.