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175 milyonluk büyü vurgunu! A Haber sahte büyücünün lüks binasını görüntüledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.05.2024 18:15
Almaya Münih’te bir iş kadını, işsizlik maaşıyla geçinen Serkan Önder ile tanıştığında, başına geleceklerden habersizdi. Su, el ve kahve falıyla başlayan süreç, "size büyü yapmışlar" yalanıyla sürdü. Talihsiz kadın iddiasına göre altı yılda yaklaşık 175 milyon lira kaptırdı. Serkan Önder’in olaydan sonra memleketi Ordu'ya döndüğü ve lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı. A Haber ekibinden Mahmut Erdoğan da o paralarla yaptırıldığı iddia edilen Ordu’daki binaları görüntüledi. İşte detaylar…
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175 milyonluk büyü vurgunu! A Haber sahte büyücünün lüks binasını görüntüledi
175 milyonluk büyü vurgunu! A Haber sahte büyücünün lüks binasını görüntüledi
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