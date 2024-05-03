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Yolda yürüyen kadını eşek ısırdı! Hastanelik oldu

DHA
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Giriş: 03.05.2024 19:26
Kayseri'de, başıboş eşeğin yoldan geçerken ısırdığı Esme D. (59), yaralandı. Olay sonrası çevredekilerin ağaca bağladığı eşek, zabıta tarafından korumaya alındı.
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