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Bilal Erdoğan Uluslararası Fetih Kupası tanıtım toplantısına katıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2024 18:25
Kocaeli'de 12’nci Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısına katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Gerçekten gençlerimizde bu özgüvenin geliştiğini, kendilerine artık çok daha büyük hedefler koyma konusunda çok daha rahat ve donanımlı olduklarını görüyoruz. Bu özgüvenle Türkiye'yi büyük ülkeler arasına yerleştirmek, Okçular Vakfı'nın misyonlarından biridir” dedi.
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