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Merakı başına iş açtı! Silah seslerini duyup balkona çıktı! Bacağına saçma isabet etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 01:26
Kayseri'de Selimiye Mahallesi Uçhisar Sokak üzerinde meydana gelen olayda U.G., husumetlisinin bulunduğu apartmana tüfek ile ateş açtı. Bu sırada silah seslerini duyan S.H., balkona çıkınca bacağına saçma isabet etti. S.H. hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerin bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansta tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan U.G. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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