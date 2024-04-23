Yurtta 23 Nisan coşkusu! Balonlar Türk bayraklarıyla havalandı

Türkiye'nin önemli turizm merkezi Kapadokya'da sıcak hava balonlarının görsel şöleni vardı. Balonlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk bayrakları ile havalandı.

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