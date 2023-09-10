10 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yorgunluğun sebebi psikolojik mi? Geçmişe takıntılı kalmak insanı yorar mı?

Yorgunluğun sebebi psikolojik mi? Geçmişe takıntılı kalmak insanı yorar mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2023 09:53
Yoğun iş temposu, stresli yaşam ve psikolojik baskılar insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Peki fiziksel yorguluğun psikolojik etkileri neler?Stres fiziksel olarak insanı nasıl etkiliyor? Uzman Aile ve Çift Terapisti Ayşenur Bayraktar yanıtladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şanlıurfa’da feci kaza
Şanlıurfa’da feci kaza
49 yıl sonra görüntülendi! İşte o anlar…
49 yıl sonra görüntülendi! İşte o anlar…
112 yaşındaki Fadime Nine’nin sağlık sırrı
112 yaşındaki Fadime Nine’nin sağlık sırrı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Yorgunluğun sebebi psikolojik mi?
Yorgunluğun sebebi psikolojik mi?
Tencere tava alırken dikkat! Böyle söktü
Tencere tava alırken dikkat! Böyle söktü
Ayasofya Camii’nde restorasyon
Ayasofya Camii'nde restorasyon
Anadolu Diyarı Beylikova’da
Anadolu Diyarı Beylikova’da
Feci kaza kamerada: 2 ağır yaralı
Feci kaza kamerada: 2 ağır yaralı
İzmir’de orman yangını! Kontrol altına alındı
İzmir'de orman yangını! Kontrol altına alındı
Adana’da yer fıstığı üretimi!
Adana’da yer fıstığı üretimi!
61 yılını terziliğe verdi
61 yılını terziliğe verdi
Daha Fazla Video Göster