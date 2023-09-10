10 Eylül 2023, Pazar
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Yorgunluğun sebebi psikolojik mi? Geçmişe takıntılı kalmak insanı yorar mı?
Yoğun iş temposu, stresli yaşam ve psikolojik baskılar insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Peki fiziksel yorguluğun psikolojik etkileri neler?Stres fiziksel olarak insanı nasıl etkiliyor? Uzman Aile ve Çift Terapisti Ayşenur Bayraktar yanıtladı.