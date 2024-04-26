İstanbul'da aynı günde 2 ayrı noktada çökme meydana geldi. Peki İstanbul'daki yollar neden çöküyor? Zemin çürük mü? İş Güvenliği Uzmanı Ogün Şimşek konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN