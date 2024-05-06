06 Mayıs 2024, Pazartesi
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Hataylı öğrencilerden dünya birinciliği! ABD'de düzenlenen yarışmada 600 grubu geride bıraktılar
Hatay'da depremzede öğrenciler Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen robotik kodlama yarışmasına katıldı ve dünya genelinden 600 grubu geride bırakarak birinciliği elde ettiler. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o öğrencilerin yanından detayları aktardı.