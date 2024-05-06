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Hataylı öğrencilerden dünya birinciliği! ABD'de düzenlenen yarışmada 600 grubu geride bıraktılar

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 06.05.2024 16:41
Hatay'da depremzede öğrenciler Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen robotik kodlama yarışmasına katıldı ve dünya genelinden 600 grubu geride bırakarak birinciliği elde ettiler.  A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o öğrencilerin yanından detayları aktardı.
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Hataylı öğrencilerden dünya birinciliği
Hataylı öğrencilerden dünya birinciliği
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