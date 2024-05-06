Enflasyon fırsatçılarına vergi takibi! Vergiyi düşük gösteren bin şirket tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, karına kar katıp, iş vergiye gelince ödemeyen şirketleri incelemeye aldı. Özellikle kazancı yüksek olduğu halde vergi beyanı düşük olan orta ve büyük ölçekte bin şirket tespit edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN