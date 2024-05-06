Tekirdağ Çorluda doğal gaz patlaması! A Haber olay yerinde

Tekirdağ'da bir apartman patlama meydana geldi. Birçok eve hasar veren patlamada bir kişi ağır yaralandı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ olay yerinden detayları aktardı.

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