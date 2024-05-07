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İnegöl'de 3 ev alev alev yandı!

DHA
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Giriş: 07.05.2024 00:54
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı müstakil binada çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında, 3 ev kullanılmaz hale geldi.
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İnegöl’de 3 ev alev alev yandı!
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