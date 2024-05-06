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Cami tadilatında bacağını keserek yaralandı!

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 06.05.2024 21:16
Adana’nın Kozan ilçesinde cami tamiratında bir işçi bacağından yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Karacaoğlan Mahallesi'nde Hoca Ahmet Yesevi Camii'nin meydana geldi. İddiaya göre, cami çatısına tamirat için çıkan Kenan Akıllıoğlu’nu çinkonun bacağını kesmesi sonucu yaralandı.
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Cami tadilatında bacağını keserek yaralandı!
Cami tadilatında bacağını keserek yaralandı!
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