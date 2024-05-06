06 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de CHP’li Karşıyaka Belediyesi'nden dua hazımsızlığı

İzmir'de CHP’li Karşıyaka Belediyesi'nden dua hazımsızlığı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2024 14:22
CHP’li Karşıyaka Belediyesi’ne ait Zübeyde Hanım Nikah Sarayında nikah öncesi bir vatandaş dua etmek istedi. Dua eden kişiye müdahale eden nikah memuru vatandaşın elinden önce mikrofonu aldı, ardından da duaya devam eden vatandaşı engellemek için müziğin sesini açtı. Yaşananlar nikah için salona gelen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile an be an kayıt altına alındı. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepkiye neden oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li belediyede dua hazımsızlığı
CHP’li belediyede dua hazımsızlığı
İstanbul’da çocuklar için festival
İstanbul’da çocuklar için festival
Katliam gibi kaza: 8 ölü!
Katliam gibi kaza: 8 ölü!
İstanbul’da faciadan dönüldü!
İstanbul’da faciadan dönüldü!
Spor yaparken köpek ısırdı
Spor yaparken köpek ısırdı
Yerli ve milli menenjit aşısı
Yerli ve milli menenjit aşısı
Mayıs ayında kar manzarası
Mayıs ayında kar manzarası
Dilenciden çıkan para ekipleri şoke etti
Dilenciden çıkan para ekipleri şoke etti
Meşhur lezzete standart geldi!
Meşhur lezzete standart geldi!
Kariye’ye Ayasofya modeli
Kariye'ye Ayasofya modeli
Sultangazi’de feci kaza kamerada
Sultangazi'de feci kaza kamerada
226 milyonluk 94 kilo altın ele geçirildi
226 milyonluk 94 kilo altın ele geçirildi
Daha Fazla Video Göster