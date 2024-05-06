06 Mayıs 2024, Pazartesi
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İzmir'de CHP’li Karşıyaka Belediyesi'nden dua hazımsızlığı
CHP’li Karşıyaka Belediyesi’ne ait Zübeyde Hanım Nikah Sarayında nikah öncesi bir vatandaş dua etmek istedi. Dua eden kişiye müdahale eden nikah memuru vatandaşın elinden önce mikrofonu aldı, ardından da duaya devam eden vatandaşı engellemek için müziğin sesini açtı. Yaşananlar nikah için salona gelen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile an be an kayıt altına alındı. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepkiye neden oldu.