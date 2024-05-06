İstanbul’da çocuklar için festival! Minika standında doyasıya eğlendiler

İstanbul'da çocuklar için festival düzenlendi. Binlerce çocuk Minika etkinlik alanında sinemadan tiyatroya sahne şovlarından eğitici atölyelere kadar birçok alanda doyasıya eğlenme fırsatı yakaladı. İşte festivalden izlenimler...

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