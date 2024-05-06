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İstanbul’da çocuklar için festival! Minika standında doyasıya eğlendiler

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.05.2024 13:59
İstanbul'da çocuklar için festival düzenlendi. Binlerce çocuk Minika etkinlik alanında sinemadan tiyatroya sahne şovlarından eğitici atölyelere kadar birçok alanda doyasıya eğlenme fırsatı yakaladı. İşte festivalden izlenimler...
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