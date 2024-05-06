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Bartın'da anne ve çocuğuna otomobil çarptı! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 06.05.2024 16:08
Bartın'da yolun karşısına geçmeye çalışan anne çocuğuna otomobil çarptı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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