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Tanker minibüsü biçti: 8 ölü |A Haber olay yerinde! Öğrencilerin kitapları ekrana yansıdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.05.2024 15:44
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton mikseri, yolcu minibüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine giden A Haber ekibinden Mehmet Geçgel son durumu aktarırken alışveriş yapan vatandaşların paketleri ve öğrencilerin okul malzemeleri kameralara yansıdı.
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