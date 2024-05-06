Tanker minibüsü biçti: 8 ölü |A Haber olay yerinde! Öğrencilerin kitapları ekrana yansıdı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton mikseri, yolcu minibüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine giden A Haber ekibinden Mehmet Geçgel son durumu aktarırken alışveriş yapan vatandaşların paketleri ve öğrencilerin okul malzemeleri kameralara yansıdı.

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