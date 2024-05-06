06 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Kızına şiddet uygulayan vicdansız annenin o görüntülerine ahaber.com.tr ulaştı! Küçük çocuğun çığlıkları sokağı inletti

Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Kızına şiddet uygulayan vicdansız annenin o görüntülerine ahaber.com.tr ulaştı! Küçük çocuğun çığlıkları sokağı inletti

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2024 18:38
Güncelleme:06.05.2024 18:41
Küçükçekmece'de, yol ortasında kızına şiddet uyguladığı iddiası ile çevredeki vatandaşlar ile anne arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada kendisine tepki gösterenlere "Alın sizin olsun" diyen anne arkasını dönerek uzaklaşmaya başladı. Tartışma esnasında ise anne tepkiler üzerine çocuğuna şiddet uygulamadığını söylemişti. Yaşanan gelişmeler sonrası ahaber.com.tr ihbar hattına gelen bir video "pes" dedirtti.  Görüntülerde vicdansız annenin çocuğuna acımasızca şiddet uyguladığı ve küçük çocuğun çığlıklarının sokağı inlettiği görülüyor. İşte o görüntüler...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Vicdansız annenin görüntüleri ahaber.com.tr’de!
Vicdansız annenin görüntüleri ahaber.com.tr'de!
Enflasyon fırsatçılarına vergi takibi!
Enflasyon fırsatçılarına vergi takibi!
Hataylı öğrencilerden dünya birinciliği
Hataylı öğrencilerden dünya birinciliği
Yaren leyleğin yuvası! 4 yavrusu oldu
Yaren leyleğin yuvası! 4 yavrusu oldu
Anne ve çocuğuna otomobil böyle çarptı
Anne ve çocuğuna otomobil böyle çarptı
Feci kazada 8 can gitti! A Haber olay yerinde
Feci kazada 8 can gitti! A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
CHP’li belediyede dua hazımsızlığı
CHP’li belediyede dua hazımsızlığı
İstanbul’da çocuklar için festival
İstanbul’da çocuklar için festival
Katliam gibi kaza: 8 ölü!
Katliam gibi kaza: 8 ölü!
İstanbul’da faciadan dönüldü!
İstanbul’da faciadan dönüldü!
Spor yaparken köpek ısırdı
Spor yaparken köpek ısırdı
Daha Fazla Video Göster