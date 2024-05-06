06 Mayıs 2024, Pazartesi
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Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Kızına şiddet uygulayan vicdansız annenin o görüntülerine ahaber.com.tr ulaştı! Küçük çocuğun çığlıkları sokağı inletti
Küçükçekmece'de, yol ortasında kızına şiddet uyguladığı iddiası ile çevredeki vatandaşlar ile anne arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada kendisine tepki gösterenlere "Alın sizin olsun" diyen anne arkasını dönerek uzaklaşmaya başladı. Tartışma esnasında ise anne tepkiler üzerine çocuğuna şiddet uygulamadığını söylemişti. Yaşanan gelişmeler sonrası ahaber.com.tr ihbar hattına gelen bir video "pes" dedirtti. Görüntülerde vicdansız annenin çocuğuna acımasızca şiddet uyguladığı ve küçük çocuğun çığlıklarının sokağı inlettiği görülüyor. İşte o görüntüler...