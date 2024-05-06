07 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Diyarbakır’da tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavga! Vatandaşlar o kavgayı saniye saniye görüntüledi

Diyarbakır’da tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavga! Vatandaşlar o kavgayı saniye saniye görüntüledi

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2024 23:45
Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavgada 2 şüpheli gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakır’da tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavga!
Diyarbakır’da tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavga!
Cami tadilatında bacağını keserek yaralandı!
Cami tadilatında bacağını keserek yaralandı!
Vicdansız annenin görüntüleri ahaber.com.tr’de!
Vicdansız annenin görüntüleri ahaber.com.tr'de!
Enflasyon fırsatçılarına vergi takibi!
Enflasyon fırsatçılarına vergi takibi!
Hataylı öğrencilerden dünya birinciliği
Hataylı öğrencilerden dünya birinciliği
Yaren leyleğin yuvası! 4 yavrusu oldu
Yaren leyleğin yuvası! 4 yavrusu oldu
Anne ve çocuğuna otomobil böyle çarptı
Anne ve çocuğuna otomobil böyle çarptı
Feci kazada 8 can gitti! A Haber olay yerinde
Feci kazada 8 can gitti! A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
CHP’li belediyede dua hazımsızlığı
CHP’li belediyede dua hazımsızlığı
İstanbul’da çocuklar için festival
İstanbul’da çocuklar için festival
Katliam gibi kaza: 8 ölü!
Katliam gibi kaza: 8 ölü!
Daha Fazla Video Göster