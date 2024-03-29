29 Mart 2024, Cuma
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Yol verme tartışmasında kafa attı, yediği yumrukla nakavt oldu
Esenyurt’ta yol verme nedeniyle çıkan anlaşmazlıkta arkadaşının tartıştığını gören adam, koşarak taraflardan birine kafa attı. Başka bir adam ise olaya yumrukla müdahale edince ortalık karıştı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.