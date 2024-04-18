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Yazlık bölgelerde ev kiralamada yeni dönem

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 15:16
Günlük ev kiralamada yeni dönem başlıyor. A Haber muhabiri Vural Efecik detayları aktardı.
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Yazlık bölgelerde ev kiralamada yeni dönem
Yazlık bölgelerde ev kiralamada yeni dönem
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