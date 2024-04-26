Yayla muzu olarak bilinen ışkın tezgahlardaki yerini aldı

Siirt’in yüksek kesimli yaylalarında doğal ortamda yetişen yayla muzu olarak da bilinen tansiyon ve şeker gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ışkın tezgahlardaki yerini aldı.

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