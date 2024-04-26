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Yayla muzu olarak bilinen ışkın tezgahlardaki yerini aldı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 26.04.2024 12:10
Siirt’in yüksek kesimli yaylalarında doğal ortamda yetişen yayla muzu olarak da bilinen tansiyon ve şeker gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ışkın tezgahlardaki yerini aldı.
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