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Yavru fil kalp masajı ile hayata döndü! Dakikalarca bırakmadı

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Giriş: 22.12.2020 17:29
Güncelleme:22.12.2020 17:40
Son dakika haberi... Tayland'da otoyolda motosikletin çarptığı yavru fil, kurtarma görevlisinin yaklaşık 10 dakikalık kalp masajı ile hayata döndürüldü. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Son dakika haberi... Tayland'da otoyolda motosikletin çarptığı yavru fil, kurtarma görevlisinin yaklaşık 10 dakikalık kalp masajı ile hayata döndürüldü. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Yavru fil kalp masajı ile hayata döndü! Dakikalarca bırakmadı YAVRU FİL KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜ! DAKİKALARCA BIRAKMADI
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Yavru fil kalp masajı ile hayata döndü
Yavru fil kalp masajı ile hayata döndü
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