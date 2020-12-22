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Yavru fil kalp masajı ile hayata döndü! Dakikalarca bırakmadı
Son dakika haberi... Tayland'da otoyolda motosikletin çarptığı yavru fil, kurtarma görevlisinin yaklaşık 10 dakikalık kalp masajı ile hayata döndürüldü. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Son dakika haberi... Tayland'da otoyolda motosikletin çarptığı yavru fil, kurtarma görevlisinin yaklaşık 10 dakikalık kalp masajı ile hayata döndürüldü. O anlar saniye saniye görüntülendi.