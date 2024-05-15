15 Mayıs 2024, Çarşamba
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Alkollü şahıs annesiyle içinde bulunduğu evi yaktı! İtfaiye amiri Türk barağını yanmaktan kurtardı
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde alkollü şahıs, annesi ile içinde bulunduğu tek katlı evi ateşe verdi. Büyüyen alevler bitişiğindeki bir diğer eve sıçrarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Öte yandan, yanan evin duvarında asılı olan Türk bayrağı, itfaiye amiri tarafından alınarak yanmaktan kurtarıldı.