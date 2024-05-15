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Alkollü şahıs annesiyle içinde bulunduğu evi yaktı! İtfaiye amiri Türk barağını yanmaktan kurtardı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 15.05.2024 01:35
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde alkollü şahıs, annesi ile içinde bulunduğu tek katlı evi ateşe verdi. Büyüyen alevler bitişiğindeki bir diğer eve sıçrarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Öte yandan, yanan evin duvarında asılı olan Türk bayrağı, itfaiye amiri tarafından alınarak yanmaktan kurtarıldı.
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