Baharın müjdesi kuzular annelerine kavuştu! İşte o renkli görüntüler

Besiciler her yıl şubatta başlayıp nisana kadar devam eden kuzu doğumları nedeniyle tatlı bir telaş yaşıyor. Ağıllarda dünyaya gelen kuzuların sesleri yankılanıyor. Kuzular ot ve saman gibi yemlere alışmaları için annelerinden ayrı ağıllara alınıyor. Koyunlar ise meraya otlatmaya götürülüyor. Kuzular sütle beslenebilmeleri için sabah ve akşam saatlerinde günde iki kez anneleriyle buluşturuluyor. Kuzular, kokusu ve sesi sayesinde yüzlerce koyun arasından annelerini buluyor.

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