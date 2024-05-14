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Turistik Tuz Ekspresi 18 Mayıs’ta sefere çıkıyor! 90 yıl sonra ilk turistik sefer

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 14.05.2024 16:41
Çankırı'nın tarihi ve kültürel güzelliklerinin tanıtılması amacıyla başlatılacak turistik Tuz Ekspresi, 90 yol sonra 18 Mayıs'ta ilk seferine çıkıyor. Turistik sefer, Ankara Garı'ndan 07.50'de hareket edecek.
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