Yavru fil kalp masajı ile hayata döndü! Dakikalarca bırakmadı

Yavru fil, kontrolleri yapılmak üzere veterinere götürüldü. 26 yıllık kurtarma görevlisi olan Srivate, ilk kez bir file müdahale ettiğini belirterek, "Teorilere ve internette gördüğüm bir videodan yola çıkarak bir fil kalbinin nerede olacağını düşündüm. Fil hareket etmeye başladığında neredeyse ağlayacaktım" dedi.

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