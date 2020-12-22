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22 Aralık 2020, Salı
Haberler Galeri Yavru fil kalp masajı ile hayata döndü! Dakikalarca bırakmadı
Yavru fil kalp masajı ile hayata döndü! Dakikalarca bırakmadı
Son dakika haberi... Tayland'da otoyolda motosikletin çarptığı yavru fil, kurtarma görevlisinin yaklaşık 10 dakikalık kalp masajı ile hayata döndürüldü. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Giriş Tarihi: 22.12.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 17:45