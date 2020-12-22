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Yavru fil kalp masajı ile hayata döndü! Dakikalarca bırakmadı

Son dakika haberi... Tayland'da otoyolda motosikletin çarptığı yavru fil, kurtarma görevlisinin yaklaşık 10 dakikalık kalp masajı ile hayata döndürüldü. O anlar saniye saniye görüntülendi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 17:45
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Yavru fil kalp masajı ile hayata döndü! Dakikalarca bırakmadı

Tayland'ın Chanthaburi ilinde otoyolda yavru bir file motosiklet çarptı. Yaralı filin yardımına yoldan geçen sağlık ve kurtarma görevlisi Mana Srivate koştu. Srivate, yaralı yavru fili yaptığı kalp masajı ile hayata döndürdü.

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Yavru fil kalp masajı ile hayata döndü! Dakikalarca bırakmadı

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde Srivate'nin yan yatırılan file kalp masajı yaptığı görülüyor. Yavru filin kalp masajının ardından yaklaşık 10 dakika sonra bilincinin yerine geldiği belirtilirken, o anlar sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

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Yavru fil kalp masajı ile hayata döndü! Dakikalarca bırakmadı

Yavru fil, kontrolleri yapılmak üzere veterinere götürüldü. 26 yıllık kurtarma görevlisi olan Srivate, ilk kez bir file müdahale ettiğini belirterek, "Teorilere ve internette gördüğüm bir videodan yola çıkarak bir fil kalbinin nerede olacağını düşündüm. Fil hareket etmeye başladığında neredeyse ağlayacaktım" dedi.

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Yavru fil kalp masajı ile hayata döndü! Dakikalarca bırakmadı

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Yavru fil kalp masajı ile hayata döndü! Dakikalarca bırakmadı

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