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Kamyonet zikzak çizerek herkesi tehlikeye attı! O anlar kameralara yansıdı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 15.05.2024 01:45
Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kamyonet sürücüsünün seyir halindeyken zikzak çizerek sağ şeritten sol şeride geçip trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Kamyonet zikzak çizerek herkesi tehlikeye attı!
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