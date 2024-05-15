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Meşaleler yakarak asker eğlencesi yapan gruba ceza!

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 15.05.2024 01:26
Küçükçekmece'de araçları yol ortasında durdurup meşaleler yakarak asker eğlencesi yapan gruba 8 bin lira ceza kesilirken "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.
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