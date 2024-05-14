Ünlü ekonomistin sır ölümü! 12 kemik ve kafatası Berzeg'e ait

Korhan Berzeg'in ölümüyle ilgili sır perdesi aralanamadı. Berzeg'in kaybolduğu bölgede bulunan kemik parçalarının ünlü ekonomiste ait olduğu kesinleşti. 12 kemik ve kafatası ölüm nedeninin belirlenmesinin ardından toprağa verilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN