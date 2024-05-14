Antalya'da komşu kabusu! Apartman sakinlerini canından bezdirdi: "Artık dayanmıyoruz"

'BÜTÜN APARTMANI REZİL ETTİ'

Binada oturanlardan Özcan Zengin, komşularının hasta olduğunu düşündüklerini söyledi. Zengin, "Bütün apartmanı rezil etti. Bütün dükkanları kırdı, geçirdi. Gördüğünüz gibi içerideki elektrik tesisatları da dahil olmak üzere herkese zarar veriyor. Artık apartman sakinleri olarak dayanamıyoruz. Buna bir çözüm istiyoruz. Bütün dükkanların camlarını kırmaya kalkıyor. Elektrik panolarını koparıyor. Asansörleri yıkıyor, kırıyor, şişeler fırlatıyor. Taş, demirleri fırlatıyor. Polis her geldiğinde günde iki kere karakola götürüyor. Tekrar bırakılıyor, geri geliyor. Ne çocuklarımız ne de biz gece gündüz rahat uyuyamıyoruz. Yakınları da kendisi ile ilgilenmiyor. Kendimizi güvende hissetmiyoruz. 70 yaşındaki annem dışarı çıkamıyor. Apartmanı yaksa sorumlu kim olacak" dedi.