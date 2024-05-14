14 Mayıs 2024, Salı
Antalya'da komşu kabusu! Apartman sakinlerini canından bezdirdi: "Artık dayanmıyoruz"
Antalya'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen T.A. (50) adlı kadın, vatandaşlarına kabusu yaşattı. İddiaya göre, oturduğu apartmanda ortak olarak kullanılan eşyaları kırdı, asansörün camını yumruklayıp, elektrik kablolarını kesti. Binada oturanlardan Özcan Zengin, komşularının hasta olduğunu düşündüklerini söyledi. Zengin, "Bütün apartmanı rezil etti. Bütün dükkanları kırdı, geçirdi. Gördüğünüz gibi içerideki elektrik tesisatları da dahil olmak üzere herkese zarar veriyor. Artık apartman sakinleri olarak dayanamıyoruz. Buna bir çözüm istiyoruz." dedi. Öte yandan o anları cep telefonuyla kaydeden komşuları ve apartman altındaki işletme sahipleri, duruma tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 14.05.2024 17:38 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 17:39
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