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Antalya'da komşu kabusu! Apartman sakinlerini canından bezdirdi: "Artık dayanmıyoruz"

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen T.A. (50) adlı kadın, vatandaşlarına kabusu yaşattı. İddiaya göre, oturduğu apartmanda ortak olarak kullanılan eşyaları kırdı, asansörün camını yumruklayıp, elektrik kablolarını kesti. Binada oturanlardan Özcan Zengin, komşularının hasta olduğunu düşündüklerini söyledi. Zengin, "Bütün apartmanı rezil etti. Bütün dükkanları kırdı, geçirdi. Gördüğünüz gibi içerideki elektrik tesisatları da dahil olmak üzere herkese zarar veriyor. Artık apartman sakinleri olarak dayanamıyoruz. Buna bir çözüm istiyoruz." dedi. Öte yandan o anları cep telefonuyla kaydeden komşuları ve apartman altındaki işletme sahipleri, duruma tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 14.05.2024 17:38 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 17:39
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Antalya’da komşu kabusu! Apartman sakinlerini canından bezdirdi: Artık dayanmıyoruz

Komşu kabusu Antalya'da yaşandı.

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Antalya’da komşu kabusu! Apartman sakinlerini canından bezdirdi: Artık dayanmıyoruz

Gençlik Mahallesi Tınaztepe Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen T.A., binada ortak olarak kullanılan eşyaları parçalayarak kırdı. T.A., ardından binanın elektrik panosundaki elektrik kablolarını kesti ve asansörün camını yumrukladı.

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Antalya’da komşu kabusu! Apartman sakinlerini canından bezdirdi: Artık dayanmıyoruz

Apartmanda oturanların ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri kadını ikna etmekte zorlandı.

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Antalya’da komşu kabusu! Apartman sakinlerini canından bezdirdi: Artık dayanmıyoruz

GÜVENLİK KAMERASI VE CEP TELEFONUNA YANSIDI

T.A.'nın apartmanın içini dağıtması, asansörün camını ve eşyaları kırması, komşuları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kadının merdiven demirlerini sökmeye çalıştığı, işletmelerin camına sopa ile saldırdığı ve işletmedekileri kovaladığı görüldü.

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Antalya’da komşu kabusu! Apartman sakinlerini canından bezdirdi: Artık dayanmıyoruz

'BÜTÜN APARTMANI REZİL ETTİ'

Binada oturanlardan Özcan Zengin, komşularının hasta olduğunu düşündüklerini söyledi. Zengin, "Bütün apartmanı rezil etti. Bütün dükkanları kırdı, geçirdi. Gördüğünüz gibi içerideki elektrik tesisatları da dahil olmak üzere herkese zarar veriyor. Artık apartman sakinleri olarak dayanamıyoruz. Buna bir çözüm istiyoruz. Bütün dükkanların camlarını kırmaya kalkıyor. Elektrik panolarını koparıyor. Asansörleri yıkıyor, kırıyor, şişeler fırlatıyor. Taş, demirleri fırlatıyor. Polis her geldiğinde günde iki kere karakola götürüyor. Tekrar bırakılıyor, geri geliyor. Ne çocuklarımız ne de biz gece gündüz rahat uyuyamıyoruz. Yakınları da kendisi ile ilgilenmiyor. Kendimizi güvende hissetmiyoruz. 70 yaşındaki annem dışarı çıkamıyor. Apartmanı yaksa sorumlu kim olacak" dedi.