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Kuryelik yapan üniversite öğrencisi bıçaklı saldırıda öldürülmüştü! Hayattan koparıldığı o vahşet an kamerada..

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 14.05.2024 18:27
Balıkesir'de, motosikletinin önünü kesen E.Ö. tarafından öldürülen bir zincir restoranda kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın vücuduna 25 bıçak darbesi aldığı belirlendi. Bu bıçak darbelerinden 20'sinin ölümcül olarak değerlendirildiği bildirildi. Öte yandan Akman'ın söz konusu restoran zincirinde 5 gün önce işe başladığı öğrenildi. Akman'ın hastane morgundan yakınları tarafından alınan cenazesi ailesinin yaşadığı Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine götürüldü. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.İşte o vahşet anının görüntüleri...
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