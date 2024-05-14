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Küçükçekmece'de katliam gibi kaza! Kaldırıma çıkan otomobil yayaların arasına daldı! Çok sayıda yaralı var

Katliam gibi kaza İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yapan cipin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Yaşananları anlatan Hakan Durmaz, "Diş hekimliğinin önünden araba çıkıyor, bayan sürücü o araçtan kaçayım derken, oradan geliyor buradakilere vuruyor. Kaldırıma çıkıyor." dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.05.2024 21:47 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 21:49
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Küçükçekmece’de katliam gibi kaza! Kaldırıma çıkan otomobil yayaların arasına daldı! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza, saat 16.00 sıralarında Tevfikbey Mahallesi, Merkez Caddesi'nde meydana geldi.

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Küçükçekmece’de katliam gibi kaza! Kaldırıma çıkan otomobil yayaların arasına daldı! Çok sayıda yaralı var

KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYALARA ÇARPTI
İddiaya göre ara sokaktan caddeye çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yapan 61 OF 1903 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Küçükçekmece’de katliam gibi kaza! Kaldırıma çıkan otomobil yayaların arasına daldı! Çok sayıda yaralı var

5 KİŞİ AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Küçükçekmece’de katliam gibi kaza! Kaldırıma çıkan otomobil yayaların arasına daldı! Çok sayıda yaralı var

"ARAÇTAN KAÇAYIM DERKEN OKULA GİDEN ÇOCUKLARA VURUYOR"
Yaşananları anlatan Hakan Durmaz, "Diş hekimliğinin önünden araba çıkıyor, bayan sürücü o araçtan kaçayım derken, oradan geliyor buradakilere vuruyor. Kaldırıma çıkıyor.

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Küçükçekmece’de katliam gibi kaza! Kaldırıma çıkan otomobil yayaların arasına daldı! Çok sayıda yaralı var

Okula giden çocuklara vuruyor işte. Ondan sonrası malum buraya kadar geliyor. 3 kişi diye ama bir kişi, inşallah hiçbir şeyi yoktur. Ama 3 kişiden birinin durumu ağzıma almak istemiyorum ama inşallah bir şeyi yoktur" dedi.