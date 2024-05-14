14 Mayıs 2024, Salı
Küçükçekmece'de katliam gibi kaza! Kaldırıma çıkan otomobil yayaların arasına daldı! Çok sayıda yaralı var
Katliam gibi kaza İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yapan cipin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Yaşananları anlatan Hakan Durmaz, "Diş hekimliğinin önünden araba çıkıyor, bayan sürücü o araçtan kaçayım derken, oradan geliyor buradakilere vuruyor. Kaldırıma çıkıyor." dedi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.05.2024 21:47 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 21:49
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