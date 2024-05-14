Küçükçekmece’de katliam gibi kaza! Kaldırıma çıkan otomobil yayaların arasına daldı! Çok sayıda yaralı var

Okula giden çocuklara vuruyor işte. Ondan sonrası malum buraya kadar geliyor. 3 kişi diye ama bir kişi, inşallah hiçbir şeyi yoktur. Ama 3 kişiden birinin durumu ağzıma almak istemiyorum ama inşallah bir şeyi yoktur" dedi.