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Bahar aylarında "cilt alerjisine" dikkat!

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 20:29
Baharla birlikte alerji mevsimi de başladı. Özellikle ciltte oluşan alerjik reaksiyonların en büyük etkeni güneş ışınları. Peki cilt alerjisine karşı nasıl önlem almalıyız? Detaylar A Haber’de…
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Bahar aylarında cilt alerjisine dikkat!
Bahar aylarında "cilt alerjisine" dikkat!
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