Bahar aylarında "cilt alerjisine" dikkat!

Baharla birlikte alerji mevsimi de başladı. Özellikle ciltte oluşan alerjik reaksiyonların en büyük etkeni güneş ışınları. Peki cilt alerjisine karşı nasıl önlem almalıyız? Detaylar A Haber’de…

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