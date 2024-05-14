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Bebek arabasında 73 kilo altın! Havalimanında 180 milyon liralık operasyon

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 17:47
Güncelleme:14.05.2024 17:51
İstanbul Havalimanı’nda Dubai’den gelen İsrailli 2 kişiden şüphelenen ekipler, çiftin bebek arabasında 180 milyon lira değerindeki 73 kilo külçe altını yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar…
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