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22.01.2020

Yargıtay'dan emsal karar! İş yerinde dedikodu haklı fesih sebebi sayıldı

Yargıtay çalışma hayatını ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara daha imza attı. 9. Hukuk Dairesi, amiri hakkında dedikodu çıkararak sataşmada bulunan işçinin iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine yönelik mahkeme kararını onadı. Davranışın ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmadığına vurgu yapıldı.

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