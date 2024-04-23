23 Nisan 2024, Salı
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Yardımsever hırsız! Yardım bahanesiyle dolaştı otomobilleri düz kontak yaparak çaldı
Bursa'da bir şüpheli otoparkta yokladığı bir aracın kapısını açık görünce etrafında volta atmaya başladı. Daha sonra bir vatandaşın, yardıma ihtiyacı olduğunu görünce kendisini kırmayıp malzemelerini taşıdı. Tekrar araca doğru yönelen şüpheli bindiği otomobili düz kontak yaparak kayıplara karıştı.