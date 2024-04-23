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Yardımsever hırsız! Yardım bahanesiyle dolaştı otomobilleri düz kontak yaparak çaldı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2024 11:00
Bursa'da bir şüpheli otoparkta yokladığı bir aracın kapısını açık görünce etrafında volta atmaya başladı. Daha sonra bir vatandaşın, yardıma ihtiyacı olduğunu görünce kendisini kırmayıp malzemelerini taşıdı. Tekrar araca doğru yönelen şüpheli bindiği otomobili düz kontak yaparak kayıplara karıştı.
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