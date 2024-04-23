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Yağmurda köpeği ıslamaktan koruyan Ayaz o anları anlattı

İHA
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Giriş: 23.04.2024 15:55
Esenyurt’ta bir çocuk, sokak köpeğinin üzerine tuttuğu tahta parçası ile yağmurdan korumuş ve görenlere insanlık dersi vermişti. Adını “Coni” koyduğu köpek ile dostlukları devam eden Küçük Ayaz ise yaşanan o anları anlattı.
Yağmurda köpeği ıslamaktan koruyan Ayaz o anları anlattı
Yağmurda köpeği ıslamaktan koruyan Ayaz o anları anlattı
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