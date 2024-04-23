23 Nisan 2024, Salı
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Yağmurda köpeği ıslamaktan koruyan Ayaz o anları anlattı
Esenyurt’ta bir çocuk, sokak köpeğinin üzerine tuttuğu tahta parçası ile yağmurdan korumuş ve görenlere insanlık dersi vermişti. Adını “Coni” koyduğu köpek ile dostlukları devam eden Küçük Ayaz ise yaşanan o anları anlattı.