X'e bant daralması geliyor! Bant daralması ne demek?

Elon Musk'ın sahibi olduğu "X" platformuna verilen süre sona ermesine rağmen, hala Türkiye'ye temsilci atanmadı. Platforma ikinci yaptırım olan bant daralması uygulanacak. Bant daralması nedir? Ayrıntılar Esra Akyürek uzmanına sordu.

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