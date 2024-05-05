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Cem Garipoğlu’nun son saatleri! Hapishanedeki görüntüleri ortaya çıktı | İşte koridorda son volta

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 09:46
İstanbul Bahçeşehir'de, 15 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut cinayeti Türkiye gündemini sarsmıştı. Karabulut'u vahşice öldüren Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinin ardından şimdi de hapishanedeki son görüntüleri ortaya çıktı. İntihar ettiği iddia edilen Garipoğlu'nun hapishanede günlerini son ana kadar nasıl geçirdiği ve son 1 gününde dakika dakika neler yaptığı da ortaya çıktı. İşte saat saat intihara giden süreç...
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