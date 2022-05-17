17 Mayıs 2022, Salı
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Van’da göçmenleri alıkoyup fidye isteyen zanlı tutuklandı
Van’da S.A. adlı şahıs, Türkiye’ye yasal olmayan yollarla giriş yapan, ekonomik açıdan iyi olan kaçak göçmenleri alıkoyup darp etti. Göçmenleri serbest bırakması karşılığında fidye istediği öne sürülen S.A., emniyet güçlerince tutuklandı.