16 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Uykuya dalan sürücü üst geçit asansörüne çarptı: 4 yaralı

Uykuya dalan sürücü üst geçit asansörüne çarptı: 4 yaralı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2024 12:25
Etimesgut’ta uykuya dalan 34 K 1217 plakalı otomobil sürücüsü, inşaat halindeki üst geçidin asansörüne çarptı. Hurdaya dönen arabadan ikisi çocuk 4 kişilik aile, hafif yaralanarak kurtuldu.
Uykuya dalan sürücü üst geçit asansörüne çarptı
Uykuya dalan sürücü üst geçit asansörüne çarptı
Telefon bataryasının patlama anı kamerada
Telefon bataryasının patlama anı kamerada
Atv ile yayaya çarptı, kaçarken yakalanıp darp edildi
Atv ile yayaya çarptı, kaçarken yakalanıp darp edildi
Geri viteste unuttuğu aracıyla kaza yaptı
Geri viteste unuttuğu aracıyla kaza yaptı
Otomobilin tamponunda 2 kilo 200 gram esrar çıktı
Otomobilin tamponunda 2 kilo 200 gram esrar çıktı
Geleceğin meslekleri neler?
Geleceğin meslekleri neler?
Bağcılardaki feci kaza kamerada
Bağcılardaki feci kaza kamerada
İşi bırakan DJ’ye silahlı saldırı!
İşi bırakan DJ'ye silahlı saldırı!
Ağacı söken 4 kişiye ceza
Ağacı söken 4 kişiye ceza
Adana’da 54 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana’da 54 ruhsatsız silah ele geçirildi
İçilen her sigara göbeği büyütüyor
İçilen her sigara göbeği büyütüyor
2 metrelik engerek o kalede ortaya çıktı!
2 metrelik engerek o kalede ortaya çıktı!
Daha Fazla Video Göster