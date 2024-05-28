29 Mayıs 2024, Çarşamba
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Soba imalathanesinde yangın! Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı
Kayseri’nin Ambar Mahallesi 40. Cadde üzerinde soba imalatı yapan bir iş yerinde bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İş yerinde çıkan yangın ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda söndürülürken, maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.