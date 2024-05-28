28 Mayıs 2024, Salı
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Okul müdürü Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardı: O anlar kamerada
İlkadım ilçesinde bulun Baruthane Ortaokulu’nda 6. sınıf öğrencisi Rüzgar Laleli, ders sırasında bir kurabiyeyi ağzına attı. Kurabiye soluk borusuna kaçan öğrenci nefessiz kaldı. Sınıfta ders anlatan öğretmeni ilk müdahaleyi yapmasına rağmen kurabiye çocuğun soluk borusundan çıkmadı. Durumun Okul Müdürü Erkan Teker’e bildirilmesi üzerine koşarak olay yerine gelen Müdür Teker, Heimlich manevrasıyla öğrencinin soluk borusuna kaçan kurabiyeyi çıkarmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.