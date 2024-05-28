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Deniz Akkaya'dan şoke eden sözler: 'Bana saldırdı balkona kilitledi' 15 yaşındaki kızını böyle ifşa etti | Bakanlıktan koruma kararı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 16:50
Ünlü model ve oyuncu Deniz Akkaya, 2010 yılında Efe Önbilgin ile olan evliliğinden olan 15 yaşındaki kızı Ayşe ile yaşadığı ciddi sorunlar nedeniyle gündeme geldi. Akkaya, kızının kendisine zarar verdiğini belirterek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Bu açıklamalar sonrasında, birçok kullanıcı tarafından tepki aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşananlar sonrası harekete geçerek Akkaya'nın kızını koruma altına aldı.
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