Türk savunma sanayiine yoğun ilgi! Yerli ve milli savunma sanayi teknolojileri EFES-2024'te görücüye çıktı | Kemankeş-2 ilk kez...

Türk savunma sanayii son 21 yılda adeta şaha kalktı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla süren EFES-2024 tatbikatı kapsamında açılan Savunma Sanayi Sergisi'nde, yerli ve milli savunma sanayi teknolojileri sergileniyor. Sergide, Roketsan bünyesinde üretilen ve dünyada en çok kullanılan mühimmatlardan birisi olan, 25 kilometre menzilli Mini Akıllı Mühimmat (MAM) ile EFES-2024 Tatbikatında kullanılan Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Sistemi (L-UMTAS) yerli ve yabancı ilgililer tarafından incelendi. Öte yandan Kemankeş-2 ilk kez görücüye çıktı.

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